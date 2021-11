Terni, c’è l’istituzione degli operatori di servizi polizia stradale

di S.F.

La decisione arriva poggiandosi sull’articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 285 del 1992, vale a dire il nuovo Codice della strada (proprio oggi entrano in vigore le modifiche di oltre 40 articoli decise dal governo). A Terni ecco la novità operatori dei servizi di polizia Stradale: il via libera è arrivata mercoledì mattina in giunta comunale su input dell’assessore alla polizia Locale Giovanna Scarcia e della collega alla tutela del territorio Benedetta Salvati.

Il decreto



Come detto la questione si basa sul comma 3 dell’articolo 12: «La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati – previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione – dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle Regioni, delle Province e dei Comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono e dai dipendenti dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza». Bene, cosa vuol dire?

Potere sanzionatorio

In sostanza viene istituito il servizio che possono svolgere i dipendenti comunali – tutti della direzione lavori pubblici e manutenzione – che hanno superato lo specifico esame di qualificazione del 9, 11 e 17 giugno: all’occorrenza verranno utilizzati in supporto della polizia Locale e potranno elevare sanzioni con immediata contestazione della violazione. C’è dunque potere sanzionatorio ma non per la denuncia di reati perseguibili d’ufficio.