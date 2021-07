Terni, paura a Cardeto per un violento incendio in abitazione

Violento incendio nella serata di sabato in un appartamento al civico 5 di via Filangieri, nel quartiere di Cardeto, con fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto per le operazioni di spegnimento e soccorso sono arrivati i vigili del fuoco (intervento tempestivo ed efficace che ha evitato guai peggiori), polizia di Stato, carabinieri e polizia Locale: l’appartamento in questione – all’ultimo piano dell’edificio – è abitato da una famiglia composta da marito, moglie e tre figli che, fortunatamente, non erano in casa al momento dello sviluppo delle fiamme. L’abitazione è distrutta e seguiranno controlli sull’agibilità di altri appartamenti, con necessità – giocoforza – di temporanea evacuazione dell’intero palazzo per motivi di sicurezza. Tra i residenti c’è anche il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati, che risiede proprio sotto la casa interessata dall’incendio. Non si registrano persone ferite o intossicate: al momento nessuno ha avuto bisogno delle cure degli operatori sanitari del 118.

