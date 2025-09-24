È stata sentita lunedì mattina in tribunale a Terni, dal gip Chiara Mastracchio e in ‘modalità protetta’, la 22enne che un anno fa – era il 22 settembre del 2024 – era stata soccorsa nella zona di piazza del Mercato, a Terni, dopo aver subito una violenza sessuale da parte di più soggetti.

Le indagini sviluppate dai carabinieri di Terni e coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, avevano portato all’iscrizione nel registro degli indagati – le ipotesi sono violenza sessuale e lesioni personali – di due uomini: un 46enne della Repubblica Dominicana e un 48enne del Perù, difesi rispettivamente dagli avvocati Alessio Pressi e Riccardo Ciampi.

La ragazza – persona offesa e assistita dall’avvocato Attilio Biancifiori – è stata sentita nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dal gip, al termine del quale gli atti sono tornati al pubblico ministero per la prosecuzione delle indagini preliminari. In aula avrebbe confermato quanto già riferito agli inquirenti in merito all’accaduto, ovvero di essere stata avvicinata da più soggetti – le indagini dell’Arma avrebbero rilevato, e in modo preminente, anche il Dna di un terzo uomo allo stato non identificato – e condotta in uno spazio al piano terra di uno stabile adiacente piazza del Mercato, dove si sarebbero consumati i turpi abusi.

Il gip ha inteso sentire la 22enne a prescindere dalle conclusione elaborate dalla psichiatra Rosalba Trabalzini nel contesto della perizia eseguita su ordine del tribunale di Terni. Secondo la professionista, la giovane non sarebbe in grado di testimoniare in ragione delle patologie cognitive da cui sarebbe affetta. Ma la sua deposizione è stata comunque ritenuta importante nel percorso finalizzato a ricostruire ogni aspetto della vicenda.

