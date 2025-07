Non sarebbe in grado di testimoniare in ragione di patologie cognitive da cui sarebbe affetta, stando a quanto riscontrato dalla psichiatra che ha svolto la perizia su incarico del tribunale di Terni, la dottoressa Rosalba Trabalzini, la ragazza ternana di 22 anni, persona offesa nel procedimento che vede indagati un 46enne della Repubblica Dominicana ed un 48enne del Perù per violenza sessuale aggravata e lesioni personali nei confronti della giovane.

Un esito, quello dell’accertamento avvenuto con le modalità dell’incidente probatorio, nonostante il quale il gip di Terni, Chiara Mastracchio, ha comunque disposto la testimonianza della 22enne in aula, il prossimo 22 settembre, per acquisire la sua versione in ordine ai fatti avvenuti il 22 settembre del 2024 in pieno centro a Terni. Lì, secondo quanto ricostruito dalla procura di Terni – pm titolare è Raffaele Pesiri – e dall’Arma dei carabinieri, la ragazza era stata violentata sessualmente da due soggetti, e probabilmente anche un terzo uomo il cui Dna sarebbe preminente ma che, ad oggi, non sarebbe stato ancora identificato.

La 22enne sarebbe stata condotta in una stanza posta al piano terra di uno stabile a ridosso di piazza del Mercato e lì sarebbero avvenuti i turpi abusi, con l’allarme lanciato da lei stessa ad un passante, con intervento sul posto dei carabinieri e successivo trasporto della vittima in ospedale. I due indagati, a cui non sono state sinora applicate misure, sono difesi dagli avvocati Riccardo Ciampi e Alessio Pressi. La 22enne è invece assistita dall’avvocato Attilio Biancifiori.

