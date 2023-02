Terni: violenze in serie contro le donne. ‘Spedito’ in carcere

Un cittadino romeno poco più che 30enne è stato arrestato lunedì 30 gennaio dai carabinieri del comando stazione di Terni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Terni. L’uomo deve scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione in seguito ad una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Terni per il reato di ‘maltrattamenti in famiglia’.

Recidivo

I fatti risalgono al 2019, quando i militari della stazione di Terni avevano ricevuto la denuncia sporta dall’ex moglie dell’uomo, anche lei originaria della Romania, stanca di subire violenze e soprusi. Lunedì, all’atto dell’arresto, il 30enne si trovava ristretto ai domiciliari su ordine del gip per un’altra storia di maltrattamenti nei confronti della nuova compagna, anche lei romena e vittima di violenze. Quest’ultima, quando i carabinieri hanno raggiunto l’uomo per portarlo in carcere, era nell’abitazione del 30enne: elemento che ha fatto scattare anche l’ulteriore segnalazione alla procura.