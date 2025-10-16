Potrebbe giungere a sentenza il prossimo gennaio – l’udienza si terrà il 21 di quel mese – il processo nei confronti di un 45enne ternano (I.S. le sue iniziali), accusato di violenza sessuale su una bambina che all’epoca dei fatti – collocati fra luglio e dicembre del 2024 – aveva poco meno di 6 anni di età.

La piccola, figlia di una coppia di amici, sarebbe stata abusata presso la loro abitazione e le immagini delle turpi azioni sarebbero state acquisite attraverso le telecamere di sorveglianza interne. Fatti che avevano portato all’arresto del 45enne, a seguito della rapida indagine condotta dai carabinieri del comando provinciale di Terni.

Per l’uomo, il pm Elena Neri aveva chiesto il giudiziio immediato e il suo legale difensore – l’avvocato Marco Tudisco – si è visto accogliere la richiesta di abbreviato. Contestualmente, nell’udienza di mercoledì di fronte al giudice Chiara Mastracchio sono state ammesse le costituzioni delle parti civili, i genitori – in proprio e per conto della minore – rappresentati dall’avvocato Francesco Mattiangeli.

