Terni: vista ‘sotto controllo’ e attività per i più piccoli a San Valentino

Appuntamento venerdì 19 e venerdì 26 aprile presso gli spazi del JoyLab (ex scuola materna di San Valentino) a Terni. In quelle date sono previsti due pomeriggi (dalle ore 16 alle 18) di screening visivi gratuiti, effettuati dai docenti e dagli studenti dell’IIS ‘Casagrande-Cesi’ – Indirizzo ottico. Chiunque può presentarsi per fare un controllo della propria vista. Il 26 aprile, sempre nello stesso orario, i ragazzi dell’IIS ‘Casagrande-Cesi’ dell’indirizzo ‘servizi per la sanità e assistenza sociale’ organizzeranno anche attività gratuite di intrattenimento per i più piccoli. L’organizzazione è curata dall’associazione San Valentino Borgo Garibaldi, guidata dal presidente Alessio Zenone e dal vice Andrea Barbarossa, in collaborazione con la cooperativa sociale Actl, la parrocchia di San Valentino e l’associazione Noità.

