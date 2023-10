Terni, ‘Vite parallele’: il Tacito fa l’en plein. Il 26 ottobre premiazioni

Uno sguardo al futuro ma con la consapevolezza che le proprie radici affondano nel passato: questo il tema cardine, oggetto di riflessione e di scrittura, che la delegazione di Terni dell’Associazione italiana di cultura classica (Aicc) ha proposto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado ed ai licei di Terni e del suo comprensorio per la 13° edizione del concorso ‘Vite parallele: personaggi a confronto’, con la collaborazione del liceo classico ‘Tacito’ e il supporto della Fondazione Carit di Terni e Narni che ha assunto in proprio e finanziato l’iniziativa.

Un tema che è una sfida, soprattutto quando i ragazzi sono sollecitati a pensare che le innovazioni tecnologiche che occupano gran parte della loro quotidianità, sia a casa sia a scuola, possono essere un valido strumento per ‘leggere’ il passato, una risorsa per sondare quell’immenso spazio ancora non del tutto esplorato, un ponte che unisce due mondi solo apparentemente lontani. La scelta dell’argomento è strettamente legata al ciclo di conferenze che la delegazione di Terni dell’Aicc, presieduta dal professor Bruno Giancarlo, ha organizzato nel precedente anno scolastico. ‘Archeologia oggi. Un tuffo nel passato con gli strumenti del futuro’: in base a questo nucleo tematico, sono state stese le singole tracce proposte agli studenti. Molti sono stati gli elaborati esaminati da una commissione composta da docenti di discipline classiche provenienti da vari istituti, guidata dal presidente dell’Aicc.

Ora è arrivato il momento tanto atteso della premiazione dei prodotti selezionati dalla commissione. L’evento si terrà presso il Caffè letterario della BCT in piazza della Repubblica, a Terni, il 26 ottobre alle ore 10. Alla presenza del delegato della Fondazione Carit Pietro Pegoraro, del dirigente scolastico del liceo classico Roberta Bambini, del citato presidente della delegazione di Terni dell’Aicc e sarà animato da una ‘performance’ del gruppo musicale del ‘Tacito’ diretto dalla professoressa Valentina Mariani.

Quest’anno, per il liceo classico di Terni, il riconoscimento ha un significato particolare in quanto gli studenti premiati nelle singole sezioni del concorso sono tutti allievi del ‘Tacito’: un riconoscimento, questo, che premia la costanza e l’attenzione che il dirigente scolastico e i docenti dedicano alla crescita e alla formazione degli alunni, con l’obiettivo di coniugare le competenze disciplinari con quelle digitali. E il merito va anche ai ragazzi che hanno accolto la sfida formativa. Il 26 ottobre saranno premiati, per la sezione biennio, gli alunni Filippo Testarella, Maia Costa, Lucia Bisceglia, Riselda Hida; per la sezione triennio: Veronica Renzi, Marta Catalucci, Angelica Sinibaldi, Flaminia Desantis.