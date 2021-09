Terni, Vivogreen compie un anno

Pubbliredazionale

Vivogreen si appresta a spegnere le candeline per i suoi 365 giorni di attività. Nella giornata di domenica 12 settembre il negozio del futuro di Vico San Procolo 5 a Terni ha organizzato una full immersion nei prodotti alimentari tipici del territorio umbro, biologici e a chilometro zero. Dalle 11 alle 19 una no-stop per tutti i clienti Vivogreen e non, per festeggiare insieme un anno di attività.

I numeri

Un momento importante per lo shop ternano che traccia un bilancio dalla sua nascita ad oggi. Ecco un po’ di numeri: 2.256 clienti tesserati con la Vivogreen card; il negozio colleziona il record di ‘miglior risparmiatore di plastica’, grazie al suo metodo del tutto innovativo di fare spesa. In un anno infatti sono stati risparmiati un milione e 370 mila chili di plastica; oltre alla plastica, è reale anche il risparmio di CO2 grazie al fatto che la maggior parte dei fornitori Vivogreen si trova a chilometro zero; risolto anche il problema parcheggio: per chi desidera far spesa da VivoGreen e non sa dove sostare, è gratuito il parcheggio Central Parking con una spesa in negozio di almeno 20 euro; il cliente inoltre può rifornirsi di acqua gratuitamente presso il punto dedicato all’esterno dello shop; tanti i clienti VivoGreen che hanno recuperato parte della tassa sui rifiuti in punti spesa, con il mood ‘meno inquino e meno pago’; ancora attive le modalità di consegna della spesa dirittamente a domicilio e di ritiro presso il Green Drive.

Le scuole

Fino alla fine del 2021 saranno ancora attive le collaborazioni con i maggiori istituti scolastici ternani, da sempre colonna portante del market. Il progetto del negozio del futuro, nato proprio tra i banchi di scuola, si fa oggi portatore di un modello rivoluzionario di fare spesa, rispettare l’ambiente, mangiar sano. Per questo, proseguirà la partnership anche con nutrizionisti, biologi e chef del territorio. Un modo per abituare il cliente a prendersi cura di sé attraverso il cibo.