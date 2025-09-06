Incidente stradale nella prima serata di venerdì a Sant’Erasmo, non lontano dall’antica chiesa. Un’autovettura – una station wagon – intenta a scendere in direzione Cesi, all’altezza di una curva è andata ‘dritta’ finendo fuori strada: un ‘volo’ di circa sei/sette metri, fermato da qualche pianta e un terrapieno, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La persona alla guida infatti, non risulta aver riportato conseguenze fisiche. Indagini sono in corso, da parte della polizia Locale di Terni, per ricostruire l’accaduto. Sul posto, anche i vigili del fuoco del comando provinciale.

