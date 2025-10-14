di M.L.S.

Un sabato trascorso raccogliendo rifiuti all’interno del parco ‘Galigani’ di Cardeto, a Terni. I volontari dell’associazione Pro Natura hanno passato la mattinata a caccia di rifiuti e la raccolta ha dato i suoi frutti: nella reta sono finiti due sacchi per calcinacci, cinque sacchi indifferenziato di cui uno grande, un sacco di carta, undici sacchi di plastica, una sedia e anche una bicicletta.

La Pro Natura Terni Aps svolge attività prevalentemente nel settore dell’ambiente e della natura nel territorio del comune di Terni. Tale attività consiste in: promuovere e diffondere la conoscenza ed il rispetto della natura e dei suoi equilibri, nei suoi aspetti materiali e spirituali; risvegliare ed alimentare nell’uomo l’amore per la natura ed il rispetto per ogni sua manifestazione, rendendolo maggiormente cosciente della necessità di non turbare i delicati equilibri naturali; sviluppare con la conoscenza e l’amore per la natura una più alta spiritualità ed un maggiore impulso educativo e morale; proteggere il comune patrimonio naturale contro le non necessarie distruzioni e deturpazioni. Pro Natura Terni Aps collabora già con il Comune nella partecipazione al progetto ‘Una città più bella e sicura’, contribuendo così al miglioramento del decoro urbano attraverso sia opere dirette che di sensibilizzazione alla popolazione.

FOTO