Terni, volontari Agesci curano e riqualificano i giardini di via Saffi

Il Comune di Terni ha stipulato il patto di collaborazione ‘Lascia il mondo un posto migliore di come l’hai trovato’ con Agesci gruppo scout Terni 2 per la cura, la rigenerazione e il decoro urbano dei giardini di via Saffi. «Gli obiettivi specifici del patto sono: la riqualificazione dell’area per il recupero e la fruibilità dei beni comuni; la promozione nei giovani del senso di appartenenza al proprio territorio creando un luogo di aggregazione e di scambio; l’attivazione di forme di contributi a vario titolo per finanziare le azioni previste dal patto».

Il parco di via Saffi

In particolare saranno effettuati interventi di manutenzione dell’area verde (pulizia dell’area, sistemazione del terreno, aggiunta di un prato resistente a clima arido e al freddo) e di decoro urbano (aggiunta di un percorso secondario adiacente al muro, decorazione muro storico con fioriere pensili, decorazione panchina in legno). Altre attività potranno essere individuate e definite nell’ambito del Laboratorio Urbano Permanente, che rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull’andamento delle attività in corso e per definire le attività successive. «Ricordo con piacere la visita di questo gruppo di giovani scout – commenta l’assessore al sociale Cristiano Ceccotti – e la loro voglia di fare qualcosa per la nostra comunità cittadina. Insieme con i nostri uffici del verde e del sociale abbiamo così individuato il parco di via Saffi per la realizzazione del patto con l’Agesci. Il loro entusiasmo, il loro senso civico rappresenta un patrimonio inestimabile per la nostra comunità».