Terni, voragine in strada di Rosaro: tre giorni per sostituire la tubazione

«I lavori dureranno presumibilmente tre giorni». Lo rende noto il Sii in merito alla problematica sorta nella mattinata di mercoledì in strada di Rosaro a Terni, a ridosso di Colle dell’Oro: si è aperta una voragine sul manto stradale a causa del cedimento di una tubazione. «I tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta la zona e stanno provvedendo al reperimento di tutti i materiali per procedere giovedì mattina con l’avvio dei lavori per la sostituzione della parte di tubazione rovinata».

