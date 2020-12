Voragine Piedimonte, nulla è cambiato in tre mesi. Ancora disagi

di A.T.

La voragine che si è aperta a causa di un albero che cadendo ha divelto la strada è ancora lì. A Piedimonte, infatti, è dallo scorso settembre che i residenti della zona sono costretti alla massima cautela ogni volta che passano per quel tratto di strada dove, subito dopo una curva, si apre il crepaccio che ha lasciato l’albero dietro di sé. Quando era precipitato, erano intervenuti i vigili del fuoco di Terni e quindi gli operatori di polizia Locale e Protezione civile, posizionando le transenne per la circolazione stradale. Da quel dì, nulla è cambiato. Un cittadino si era lamentato per la condizione del manto stradale – lasciato a sé stesso – con solo qualche transenna a proteggere (per quel poco che può) chi transita a piedi o in macchina. Il maltempo di questi giorni e quello dei mesi invernali più in generale rischia di compromettere ancora di più la condizione della sede stradale se qualcuno non provvederà ad intervenire.

