Banali, normali discussioni familiari sul fatto se si possa uscire di casa o meno. Un’età che inizia a farsi ‘ribelle’. E un fatto che ha rischiato di finire in tragedia. È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì nella zona di San Salvatore, a pochi passi dal Comune di Terni, dove una ragazzina di 12 anni di età è caduta dal primo piano di un’abitazione, da un’altezza di circa tre metri, finendo contro un lampione.

La giovanissima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, dove i sanitari avrebbero riscontrato contusioni e la frattura di una costola. Fortunatamente nulla di particolarmente grave. Ma per capire cosa fosse accaduto, si sono portati sul posto – in prima battuta – gli agenti della polizia Locale di Terni e quindi gli agenti della questura cittadina con personale della Scientifica e della squada Mobile coordinata dal commissario capo Lorenzo Lucattoni.

Secondo la ricostruzione, la 12enne, a cui non era stato permesso di uscire di casa dai familiari, avrebbe fatto ‘di testa sua’, pensando di poter facilmente scendere dalla finestra della propria abitazione per ‘aggirare’ il divieto. Sottovalutando, evidentemente, il rischio di farsi male, spinta dal desiderio di ‘libertà’. Un azzardo finito male – ma, come detto, sarebbe potuto andare ancora peggio – su cui riflettere e, perché no, trarre un insegnamento.