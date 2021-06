Terni, Y-noT in ascesa: dopo il ‘concertone’ c’è il singolo Coca Cola

Nuovo singolo per il giovanissimo cantautore ternano Tony Bartolotta – in arte Y-noT – che, dopo aver partecipato al concerto del 1° maggio 2021 a Roma, esce con il singolo ‘Coca Cola’, brano prodotto da Francesco ‘Frank’ Morettini e Vanessa Lind per Just Hit! Records – Casamusica.

Il brano

‘Coca Cola’, già disponibile in tutti i digital store, è un brano sound funky che catapulta nell’estate, da cantare e ballare. È la leggerezza, l’amore estivo, vissuto con spensieratezza senza pensare al dopo. Mix e mastering Paolo Chiari (Mixtreme Studio).

Tony Bartolotta in arte Y-noT

Y-noT è un cantautore di ultima generazione, nato a Terni, ha 21 anni. Polistrumentista, studia teatro e doppiaggio, le altre sue grandi passioni. Ha già all’attivo vari singoli pubblicati con la Just Hit! Records che stanno ottenendo prestigiosi riconoscimenti, l’ultimo dei quali è il primo posto al concorso indetto da Anas, Radio Italia e Warner Music con il brano ‘Preferivo te’. Con lo stesso brano si esibisce al concerto del Primo maggio 2021 a Roma. Il brano è stato pubblicato da Warner Music.