Terni, Zona Fiori: scatta il maxi restyling per il ‘Parco Bramante’. Via con le demolizioni

di S.F.

La realizzazione del ‘Parco Bramante’, un’operazione immobiliare da migliaia di metri quadrati per lo sviluppo di varie strutture residenziali. Sta per scattare in Zona Fiori il maxi restyling tra lo skatepark, il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’area commerciale, vicino all’incrocio con via Picerno: c’è la notifica di cantiere per l’avvio di demolizione e ricostruzione – con incremento volumetrico – di quattro edifici. Tempistiche? Si parla di 524 giorni naturali e consecutivi con ultimazione prevista per il 31 dicembre 2024.

I DETTAGLI DEL PROGETTO