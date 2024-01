Terni, Ztl aperta nel periodo natalizio: 336.285 ingressi e 1.362 sanzioni

di S.F.

Sperimentazione della Ztl aperta a Terni dall’8 dicembre al 6 gennaio – poi è proseguita con ulteriore atto –, tempo di confronto su cifre e numeri forniti dagli uffici comunali. Se ne è parlato giovedì mattina al question time con protagonisti Francesco Filipponi (PD), Marco Cecconi (FdI) e l’assessore Marco Iapadre.

I numeri e la diminuzione

Il primo ad esporsi è stato il capogruppo Dem per chiedere delucidazioni sulla strumentazione utilizzati per contare gli accessi, sul numero dei mezzi che sono entrati nella Ztl dall’8 dicembre al 6 gennaio, sui criteri di valutazioni, sulle sanzioni ed i valori ambientali registrati. Iapadre a questo punto ha letto ciò che è stato lavorato dagli uffici: «Il conto è stato fatto con dieci unità periferiche della Project automation. Nell’arco delle 24 ore nel periodo preso in considerazione – ha sottolineato – gli accessi Ztl sono stati 336.285 per una media di 11.209, mentre dall’11 al 18 gennaio 2024 (altro periodo di sperimentazione) sono stati 91.763 per una media di 11.470. Quando invece era sospesa (dal 7 al 10 gennaio) sono stati 51.207 per una media di 12.801 al giorno. Come si evince l’ordinanza di apertura non ha comportato un aumento dei flussi veicolari. Anzi. Rispetto al medesimo periodo del 2022/2023 sono diminuiti: dall’8 dicembre al 6 gennaio 2023 furono 361.589». Dunque? «La diminuzione è dovuta probabilmente all’annuncio dell’intensificazione dei controlli da parte della polizia Locale».

Ambiente e sanzioni

Iapadre ha poi ricordato che ciò è stato fatto per favorire gli esercizi commerciali «senza interferire con orari di entrata/uscita dalle scuole». E il commercio? «I primi feedback informali sono positivi, ma i dati non sono di immediata reperibilità. Potrà essere valutato in un secondo momento». Storia diversa per il fattore ambientale: «I dati richiesti, in premessa, non hanno alcuna rilevanza ai fini della valutazione della misura perché sono mediati sulle 24 ore e non direttamente correlati al traffico veicolare. E la settimana prima di Natale è sempre critica. Nel periodo indicato, per la centralina di via Carrara, ci sono state sette giornate di superamento del limite per il Pm10. Negli scorsi anni sono stati rispettivamente 9, 10 e 11». Altro tema molto ‘caldo’, le multe: «Dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 ci sono state 1.362 violazioni, 1.326 delle quali per sosta irregolare per un totale di circa 55/56 mila euro. Lo scorso anno furono 4.035. A parere dell’amministrazione – ha concluso Iapadre – i maggiori controlli hanno portato a comportamenti più virtuosi dei cittadini». C’è anche altro.

Le uscite oltre le 20

Cecconi dal canto suo è andato in pressing sull’aspetto commerciale e sulle sanzioni elevate per chi è uscito oltre le 20 dalla Ztl: «Sul commercio saremo informati appena possibile, gli unici riscontri finora sono le opinioni di 2-3-4 commercianti che si sono espressi in forma contrastante e le attività di Confcommercio/Confartigianto/Confesercenti. Se lo scopo era favorire il commercio, i feedback non sarebbero favorevoli», ha sottolineato l’esponente di FdI. «Sono state tredici le sanzioni – ha aggiunto sul tema l’assessore – e non prevedo questa marea di ricorsi».