Ztl a Terni, ci risiamo. Dopo le modifiche nel corso dell’ultimo biennio, il Comune rimette mano al regolamento. Motivo? La definizione di «nuove fattispecie operative finora non adeguatamente mappate». Che «potranno generare un potenziale incremento degli introiti, ad oggi non quantificabile, pur non modificando le tariffe». Ciò avviene in seguito alle valutazioni messe sul tavolo con la commissione tecnica. Le categorie interessate sono un bel po’.

Una modifica che arriva a poco più di un anno dal più recente cambio di regolamento – aprile 2024 – con l’obiettivo di «contemperare esigenze particolari di alcune categorie (artigiani, enti, operatori economici, soggetti con esigenze sanitarie e assistenziali)» ed «introdurre nuovi strumenti gestionali». Per ora si parla di atto di indirizzo, step propedeutico all’approvazione. Ci penserà poi Terni Reti ad aggiornare il quadro della situazione. Ma di cosa si parla nello specifico?

Tra le novità di rilievo (pubblichiamo lo schema sintetico sopra) c’è la modifica dell’articolo 11, vale a dire il ‘permesso per servizi vari’: sono inserite nuove attività quali ditte di spurgo (2 permessi), aziende di raccolta rifiuti (4), forni/panifici in Ztl (2) e soccorso stradale (3). Alla stessa tipologia di ditte viene data la possibilità di avere il permesso h24 per Ztl, Ap e zone interdette: vanno così ad aggiungersi alle agenzie di onoranze funebri.

Si passa poi all’articolo 14, i ‘permessi delivery’. In sostanza viene ridefinito per i soli rider: «I soggetti titolari di un contratto di lavoro per consegne a domicilio di pasti e generi alimentari, possono richiedere un contrassegno di circolazione Ztl finalizzato allo svolgimento di tale attività». Il costo resta di 60 euro. Viene creato ad hoc l’articolo 14 bis specifico per il delivery ristorazione con costo fissato sempre a 60 euro. Novità anche per quel che concerne l’articolo 16, il ‘permesso per enti’: sono ora estesi anche a veicoli intestati a dipendenti per esigenze di servizio. «Gli enti pubblici – viene specificato – e società di pubblico servizio con partecipazione degli enti locali e/o dello Stato possono richiedere permessi fino ad un massimo di cinque contrassegni per veicoli intestati a dipendenti che per comprovate esigenze di servizio necessitano di accedere alla Ztl e Ap. Tale limitazione numerica non si applica ai veicoli privati condotti da ufficiali di pubblica sicurezza, impiegati in attività di servizio. Il Comune di Terni, per esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ha diritto al rilascio di permessi di transito in esenzione dalla tariffa».

L’articolo 17 riguarda i medici: la durata del permesso per loro viene estesa a tre anni (in precedenza era uno). Sul tema ci fu un discreto scontro tra fine 2023 e inizio 2024. Una novità assoluta è rappresentata invece dall’introduzione dell’articolo 18 bis: nasce il ‘permesso eventi’. «In occasione di eventi organizzati da soggetti terzi, l’accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl) potrà essere consentito a seguito di un’unica istruttoria per tutti i veicoli necessari all’evento, con esclusione dei veicoli di massa superiore a 35 quintali».

Infine inserite nuove categorie per i permessi temporanei (articolo 20). Approvata la modifica, potranno beneficiarne anche medici fiscali Inps, medici di medicina generale, pediatri, biologi per campionatura alimenti e donne in stato di gravidanza: in quest’ultimo caso «consente di circolare in Ztl senza fasce orarie con possibilità di sosta ove consentito». La proposta arriva dall’assessorato di Marco Iapadre e porta la firma del dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento Stefano Carloni. Dibattito in arrivo nel consiglio comunale programmato per lunedì 28 luglio.