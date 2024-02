Terremoto: due scosse nel giro di due minuti a Spoleto. Chiusi tutti gli edifici pubblici

Due scosse di terremoto sono state nitidamente avvertite nella mattinata di venerdì nello Spoletino. La prima alle ore 11.55 di magnitudo stimata 3.5, la seconda due minuti dopo – alle 11.57 – di magnotudo 3.1. Entrambe con epicentro nella zona di Eggi (Spoleto). Al momento non risultano danni a persone o cose. Le scosse sono state avvertite anche in altre zone dell’Umbria, come Terni, Valnerina e Folignate. Si apprende che a Spoleto, alcune scuole hanno fatto uscire gli studenti all’aperto a scopo precauzionale. A seguito dell’accaduto il Comune di Spoleto rende noto che il sindaco Andrea Sisti ha deciso, «per la giornata venerdì 9 (il provvedimento è stato attuato in corsa, ndR) e sabato 10 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli edifici pubblici, compresi musei e teatri e dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti». Il Comune ha anche provveduto ad aprire la sede della Protezione Civile a Santo Chiodo. «Al momento – spiegano dall’amministrazione comunale – non si registrano segnalazioni di danni o situazioni di rischio nel territorio comunale. Per qualsiasi richiesta di informazione o per segnalazioni è possibile chiamare il numero 0743.222450 o scrivere all’email [email protected]». Anche i vigili del fuoco, nella tarda mattinata di venerdì, spiegano che «allo stato attuale non si ravvisano né danni né feriti ma sono comunque arrivate alcune banali richieste di verifiche, probabilmente più per paura che per danni reali».

