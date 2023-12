Terremoto: scossa 3.6 nell’Orvietano. Giovedì scuole chiuse ad Orvieto

Articolo in aggiornamento

Scossa di terremoto alle ore 21.06 di mercoledì nell’Orvietano: è stata registrata con epicentro fra Allerona e Castel Viscardo, in provincia di Terni, per una magnitudo stimata di 3.6 e una profondita di 10,6 chilometri. Alle ore 21.32 i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni rendono noto che non risultano richieste di intervento né di informazioni alla sala operativa. In serata il Comune di Orvieto fa sapere che «in seguito all’evento sismico, al fine di consentire le verifiche strutturali degli edifici scolastici, giovedì 7 dicembre le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Orvieto rimarranno chiuse».