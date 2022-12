Terribile schianto a San Giustino: morti quattro giovanissimi

Terribile incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato – poco prima delle ore una – a San Giustino, in Alto Tevere, in provincia di Perugia. Quattro giovanissimi a bordo di una Fiat Punto hanno perso la vita sul colpo dopo essere finiti fuori strada: la Fiat Punto su cui viaggiavano in via Umbria – zona industriale Altomare a pochi passi dalla superstrada E45 – ha sbandato lungo un rettilineo, finendo in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un cavalcavia. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei quattro giovani: due ragazzi di 21 e 20 anni e due ragazze di 22 e 17 anni, tutti umbri e originari dei comuni di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Città di Castello per gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica del tragico sinistro, subito finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia. Secondo quanto appreso, i quattro ragazzi erano stati ad una festa di compleanno e si stavano dirigendo a Sansepolcro (Arezzo) per proseguire la serata in discoteca. Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, esprime «condoglianze alle famiglie colpite da questo evento tragico, un lutto che colpisce tutta la nostra comunità. È un momento difficilissimo».

Articolo in aggiornamento