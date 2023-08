Terrorismo, ‘Scripta Scelera’: nove arresti. Perquisizioni anche in provincia di Perugia

Nove arresti per associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica. Questo l’esito di un’operazione condotta dalla polizia di Stato di Genova, La Spezia e Massa Carrara, ‘Scripta Scelera’: in corso di esecuzione le nove misure cautelari a carico di militanti anarco-insurrezionalisti legati al gruppo ‘Goliardo Fiaschi’ di Carrara. Ci sono state anche dieci perquisizioni locali, personali e informatiche nelle province di Bergamo, Lucca, Massa Carrara, L’Aquila e Perugia. Il lavoro degli investigatori della Digos e del servizio per il contrasto all’estremismo e al terrorismo avrebbero consentito di provare «l’esistenza di un’associazione con finalità di terrorismo dedita, tra l’altro, all’ideazione, predisposizione, redazione, stampa e diffusione della pubblicazione clandestina denominata ‘Bezmotivny – Senza Motivo’, quindicinale divenuto principale strumento di promozione e diffusione del messaggio anarchico più oltranzista, la cui prima edizione risale al dicembre 2020».

