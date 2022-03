Tesei-Bandecchi, ‘contatto’: incontro il 12 aprile in Regione

Martedì 12 aprile: questa la data fissata dalla presidente della Regione Donatella Tesei per incontrare il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi. Ad annunciarlo, al solito via Instagram, è stato quest’ultimo: «La ringrazio per aver voluto dedicare del tempo alla Ternana, alla città di Terni e quindi a tutti noi. Avremo modo di conoscerci e di parlare del progetto della Ternana per quanto riguarda lo stadio e la clinica. Ci confronteremo e parleremo di sviluppo della regione». Che sia il viatico per la convocazione, attesa da qualche settimana, della conferenza dei servizi incentrata proprio sulle progettualità annunciate da Bandecchi a Terni?

