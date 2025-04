Pesanti disagi nella prima serata di mercoledì, dalle ore 19 circa in poi, lungo la superstrada E45 a Ponte San Giovanni, in direzione Perugia, dove un autoarticolato è finito contro il new jersey, rimanendo incastrato con la motrice. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia che hanno operato anche con l’ausilio di un’autogru. Significative le conseguenze per la viabilità dell’importante arteria, considerando che il traffico è rimasto bloccato anche sulla carreggiata opposta per i detriti finiti sull’asfalto a seguito dell’impatto.

