Tira ai carabinieri le monete che ha appena rubato e rompe un dito a uno di loro: arrestato

Un 25enne della Costa d’Avorio, senza fissa dimora, è stato arrestato a Perugia dai carabinieri per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rapina e furto aggravato. I militari sono intervenuti presso il distributore di carburanti vicino alla caserma del comando stazione di Perugia perché era scattato l’allarme e hanno notato un soggetto allontanarsi di corsa. Inseguito, ha lanciato contro i carabinieri le monetine che aveva appena rubato al bar e alcune pietre e bastoni trovati per terra. Alla fine è stato fermato in via Campo di Marte mentre passeggiava in commpagnia di una ragazza, come se nulla fosse successo. Accompagnato in caserma, ha dato in escandescenze fino a colpire con un calcio un militare, rompendogli un dito. Dopo l’arresto e la convalida il 25enne è stato tradotto nel carcere di Perugia Capanne.

