Tiro a volo: la ternana Giorgia Lenticchia campionessa d’Europa

Grande affermazione per la giovane tiratrice ternana Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) al campionato europeo di trap e skeet in corso a Lonato del Garda (Brescia) presso il Trap Concaverde. In coppia con Matteo D’Ambrosi di Sarno (Salerno), anche lui delle Fiamme Oro, ha infatti conquistato la medaglia d’oro nel Duet mixed junior di fossa olimpica. Secondi in qualifica con 139/150, hanno sfidato la coppia della Repubblica Ceca composta da Martina Matejkova e Ondrej Stastni, primi con 141/150, regolandola con netto 7 a 1. Grande la soddisfazione per i due atleti, per il direttore tecnico federale Daniele Di Spigno ma anche per il delegato provinciale Fitav di Terni, Gianni Fabrizi, che si è complimentato con Giorgia Lenticchia e con l’intero settore giovanile della Federazione italiana tiro a volo.

