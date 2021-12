Tocca il sedere ad una studentessa: arrestato 28enne

Ha palpeggiato il fondoschiena di una ragazza mentre questa camminava in pubblico, in zona Porta Pesa a Perugia, ma l’intervento immediato dei carabinieri ha permesso di individuare e bloccare il molestatore. È finita così, con l’arresto dell’uomo – 28enne di origini straniere -, la brutta avventura capitata ad una studentessa fuori sede. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì.

La vicenda

La ragazza, poco più che maggiorenne, come ha riferito lei stessa e un testimone oculare, appena subìta la molestia si è bloccata sulla strada, attonita, cercando con lo sguardo quello di qualche passante. Effettivamente in suo soccorso è intervenuto un uomo e la pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia, che subito hanno fermato il 28enne, tranquillizzando la ragazza. L’uomo è stato portato presso la caserma dei carabinieri di via Ruggia e trattenuto in arresto nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, così come disposto dal pubblico ministero di turno. La ragazza – che nonostante la giovane età ha avuto il coraggio di denunciare e di non far passare in sordina il gesto – è stata informata della presenza dei centri anti violenza e della possibilità di poter parlare dell’accaduto con personale specializzato. Rincuorata, la donna ha ringraziato i carabinieri per il loro intervento.