Todi: 85enne travolta dalla sua auto. È grave

Serio incidente giovedì mattina a Todi, in località Pian di Porto. Una donna di 85 anni di età è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dalla sua auto che – si apprende – si sarebbe sfrenata, travolgendola. Il fatto è accaduto di fronte al cancello dell’abitazione dell’anziana. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 di Todi e Pantalla, è stata trasportata in ‘codice rosso’ all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Todi.

