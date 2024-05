Todi: ladri scappano dalla villa del ristoratore ma le indagini li braccano

La fuga è stata precipitosa – e pericolosa – ma potrebbe non essere bastata per evitare guai con la giustizia. Si vedrà. Intanto resta il laoro condotto nell’immediatezza e successivamente dai carabinieri della Compagnia di Todi – riferito dal quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ in un articolo di Luigi Foglietti – in relazione al tentato furto compiuto nella villa di un noto ristoratore tuderte, in zona Cappuccini. L’abitazione doveva essere vuota, e i ladri sicuramente lo sapevano, ma quando qualche sera fa, intorno alle ore 21, sono entrati in azione, c’è scappato l’imprevisto. In casa, infatti, c’era uno dei figli del ristoratore, di passaggio, che ha percepito i rumori, intuito la situazione e chiamato subito il 112. I carabinieri ci hanno messo davvero poco per arrivare sul posto ed hanno visto due soggetti a volto coperto – i ladri – su un balcone della villa. E i ladri hanno visto loro. Per questio i due, con un balzo di circa 5/6 metri, sono saltati giù dal balcone, saliti a bordo della loro auto – un’Audi – e fuggiti a tutto gas. Nell’azione, un militare ha cercato di porsi di fronte all’autovettura in fuga ma, quando ha capito che i malviventi – forse supportati da un ‘palo’ alla guida del veicolo – non si sarebbero fermati e lo avrebbero investito, ha evitato il peggio con un balzo. Poi le indagini, sull’auto, i soggetti, il borsone pieno di arnesi da scasso abbandonato per la precipitosa fuga, le testimonianze, immagini di telecamere. E la pista che conduce nel Lazio: come si dice in questi casi, ‘ore – forse – contate’.

