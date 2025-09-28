La procura della Repubblica di Spoleto – la notizia è riportata da ‘Il Messaggero Umbria‘ in un articolo a firma di Luigi Foglietti – ha notificato a due maestre di un asilo privato di Todi, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – atto precedente le eventuali richieste di rinvio a giudizio – per una vicenda di presunti maltrattamenti sui piccoli ospiti, di età inferiore ai 3 anni, collocati dalle indagini dei carabinieri fra il 2023 e il 2024.

Sono 23 le persone offese – i bimbi tramite le loro famiglie – che avrebbero subito condotte documentate anche attraverso prove video e audio. Bambini legati ai passeggini, per punizione, anche se piangevano disperati. E poi: altri lasciati a dormire sugli stessi passeggini ma dentro i bagni o in terrazza, senza alcun controllo. Modi ‘bruschi’ nel sollevarli o spostarli, ma anche nel riprenderli: un piccolo – secondo le contestazioni – era stato colpito in testa con uno zainetto per averlo usato contro i propri compagni. Sempre la stessa maestra ne avrebbe strattonato un altro sullo scivolo, facendolo cadere. E poi anche ‘minacce’ di punizioni e condotte – secondo la procura spoletina – da cui sarebbe emersa un’attenzione altalenante per l’igiene dei bimbi. Ora le indagate hanno la possibilità di chiarire le proprie posizioni e, successivamente, spetterà all’autorità giudiziaria la decisione se chiedere o meno il processo per loro.