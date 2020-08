Intervento nella prima mattinata di giovedì – alle 7.20 circa – per i vigili del fuoco di Todi in vocabolo Il Castello. Gli uomini del 115 si sono attivati dopo che una mongolfiera, in fase di atterraggio, è rimasta impigliata sui cavi dell’alta tensione: una volta staccata l’energia elettrica gli occupanti – illesi – sono stati recuperati senza problemi. Era partita dal parco Acqua Rossa.

