Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la strada statale 448 ‘di Baschi’ – a Todi – all’altezza del chilometro 1+260 (bivio per Pontecuti). L’impatto è stato fra due veicoli, un furgone ed un’autovettura Lancia Y. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 dell’ospedale Media Valle del Tevere che hanno soccorso i feriti – tre in totale – e li hanno trasportatimpresso il pronto soccorso di Pantalla, due in codice giallo ed uno in codice verde. Con loro, gli agenti della polizia Locale di Todi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

