Una notizia che nessuno avrebbe voluto apprendere a Todi e non solo. Nella giornata di giovedì un giovane di appena 32 anni – a riportarlo è il sito d’informazione locale iltamtam.it – si è tolto la vita in centro città, al parco della Rocca: un dramma che non coinvolge emotivamente solo i familiari, ma anche l’intera comunità tuderte.

