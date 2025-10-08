I carabinieri della stazione di Todi, con l’ausilio di personale del Nas di Perugia, hanno eseguito un’ispezione di carattere igienico-sanitario presso una cooperativa sociale con sede a Todi che svolge servizi di assistenza e riabilitazione per anziani autosufficienti.

«Nel corso dei controlli – riporta una nota dell’Arma – i militari e il personale sanitario hanno accertato l’attivazione non autorizzata di una struttura socio-assistenziale a carattere residenziale destinata a persone parzialmente autosufficienti. All’interno dei locali sono stati trovati tre anziani ospitati in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente».

A seguito delle irregolarità, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 3 mila euro a carico del presidente della cooperativa. «Le attività della struttura – precisano i carabinieri – sono state immediatamente sospese, mentre i tre ospiti sono stati ricollocati presso altre strutture assistenziali idonee».