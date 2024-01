Todi: studentessa della ‘Cocchi-Aosta’ alla gara interregionale dei campionati nazionali di astronomia

Sono stati in totale 12.427 gli studenti iscritti alla 22° edizione dei campionati italiani di astronomia, provenienti da 395 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale. La fase di preselezione, che si è svolta lo scorso 6 dicembre presso le scuole iscritte, consisteva nella compilazione di un questionario con 30 domande a risposta multipla, distribuite su tre livelli di difficoltà. Le giurie delle dieci sedi interregionali (Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Teramo, Torino e Trieste) hanno concluso l’analisi dei risultati selezionando 1.136 studenti (411 per la categoria Junior 1 – classi terze della scuola secondaria di primo grado), ammessi alla gara interregionale 2024. Tra loro figura anche l’alunna Lucia Servili della scuola ‘Cocchi-Aosta’ di Todi e membro del ‘Cocchi-Aosta astro club 2022/2023’. La gara interregionale si svolgerà il 7 febbraio alle ore 14.30 a Teramo e avrà una durata di due ore e mezza. Le giurie interregionali e il comitato organizzatore designeranno entro l’8 marzo i 90 studenti (20 per la categoria Junior 1) ammessi alla finale nazionale, prevista a Reggio Calabria dal 16 al 19 aprile. Il dirigente scolastico della ‘Cocchi-Aosta’, Enrico Pasero, e le professoresse Mannaioli e Norgini si congratulano «con Lucia e con tutti gli altri studenti che si sono impegnati nella gara».

