Todi: travolta e uccisa mentre va a ballare

Stava attraversando la strada per raggiungere la Sala Tiberina, in località Pian di Porto a Todi (Perugia), e trascorrere la serata di domenica in allegria fra ballo e cena. Ma un veicolo l’ha travolta, uccidendola sul colpo. Così è morta una donna di 80 anni di Bettona (Perugia). Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 dell’ospedale della Media Valle del Tevere (Pantalla), ma per la signora – purtroppo – non c’era più nulla da fare. I rilievi sono affidati ai carabinieri della Compagnia tuderte a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica del tragico sinistro. In aggiornamento

