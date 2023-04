Incidente nel primo pomeriggio di giovedì in via Cortesi, a Todi, tra una Fiat Panda con a bordo una ragazza ed un pullman di Umbria Mobilità con numerosi studenti all’interno. Tanto spavento per il violento scontro ma, fortunatamente, non ci sono conseguenze gravi per nessuno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia Locale per la gestione del traffico e gli operatori sanitari del 118.

