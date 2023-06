Torna a casa e trova un ragno grande quanto un pugno

Per fortuna non era aracnofibico. La sorpresa non ha lasciato spazio alla paura quando rientrando a casa, lunedì mattina dopo aver fatto spesa al supermercato, ha trovato nel suo garage un grosso ragno. Il fatto è accaduto a Rivotorto di Assisi (Perugia). Quella massa nera, che a primo impatto gli sembrava uno scorpione di grandi dimensioni e poi una vedova nera, era un esemplare di Macrothele Calpeiana. L’animale non ha reagito alla presenza dell’uomo, così è stato relativamente facile prenderlo e chiuderlo in un barattolo di vetro. Il Macrothele Calpeiana non è velenoso, ma il suo morso – viste le grandi chele di cui dispone – può essere molto doloroso. Una rapida verifica sul web ha permesso di capire che si trattava del ragno più grande in Europa e non così diffuso in Italia. La chiamata ai carabinieri forestali ha permesso di liberarsene mettendolo al sicuro: lo hanno prelevato e trasportato nel centro per animali esotici di Sabaudia.

