Tornano i finti ‘Pagliacci’: «Ripugnante, non date offerte»

di F.L.

Neanche la pandemia ferma chi approfitta del dolore dei bambini malati per lucrare. È Alessandro Rossi, presidente dell’associazione ‘I Pagliacci’, a segnalare per l’ennesima volta la presenza di finti volontari della onlus che, spacciandosi appunto per operatori, chiedono ai cittadini offerte e contributi.

L’escamotage

«Mi è giunta notizia – scrive martedì pomeriggio sul proprio profilo Facebook Rossi – che a Narni si aggira un personaggio chiedendo offerte perché presto ci sarà una festa in pediatria. Chi sta chiedendo offerte non è un componente de ‘I Pagliacci’, tra l’altro in questo periodo (causa Covid, ndr) non si può accedere al reparto». I volontari dei Pagliacci – ribadisce Rossi – «non chiedono offerte porta a porta o fermando le persone per strada». Purtroppo però questi finti volontari sembrano essersi organizzati per bene, tanto da rendere vano l’intervento delle forze dell’ordine. «Alle loro spalle hanno davvero un’associazione di volontariato così che le forze dell’ordine, che io personalmente ringrazio per il grande lavoro di prevenzione, possono fare poco. L’unica cosa – è l’appello che Rossi rivolge ai cittadini – è non dare loro nulla. Non aggiungo altro perché è ripugnante ciò che avviene, purtroppo non andrà tutto bene». Episodi, questi, che fanno prevalere un sentimento di amarezza anche tra chi, come Rossi, ha fatto della solidarietà e della speranza le sue ragioni di vita.