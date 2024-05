Torreorsina, scatta la petizione. «Buio e strada dissestata, disagi e pericoli»

Scatta la protesta a Torre Orsina, dove i residenti di via Castellana – 15 famiglie per un totale di circa 50 persone – lamentano l’assenza di illuminazione e le pessime condizioni del manto stradale, diventanto «ormai quasi impraticabile». Per questo è partita alla volta di Palazzo Spada una petizione per richiedere l’installazione di nuovi lampioni in strada dei Mandrilli.

I rischi

«Desideriamo sottolineare – scrivono i residenti nella missiva fatta recapitare al Comune di Terni – che la mancanza di adeguata illuminazione crea diversi disagi, soprattutto durante le ore serali e notturne. Questa situazione può risultare pericolosa per i residenti e gli utenti della strada, in quanto la scarsa visibilità aumenta il rischio di incidenti e di azioni criminali. È da sottolineare – continuano – che tale strada viene percorsa a piedi soprattutto dai nostri figli sia per raggiungere il centro del paese che per raggiungere la fermata dell’autobus di linea e, nelle ore notturne, sono costretti a percorrerla muniti di torce elettriche». L’assenza di illuminazione limita poi anche «la possibilità di svolgere attività all’aperto in sicurezza e rendendo poco invitanti le aree circostanti».

La richiesta

I residenti chiedono quindi all’amministrazione «l’installazione di nuovi punti luce e la sistemazione del manto stradale, per garantire una maggiore sicurezza e comfort per tutti i residenti e i visitatori di questa zona, approfittando anche degli imminenti lavori di scavo che sulla stessa verranno fatti per la metanizzazione della zona». «Facciamo inoltre presente – incalzano i residenti – che riterremo questa amministrazione responsabile di qualunque incidente più o meno grave che si dovesse veificare su questo tratto di strada a causa della carenza di illuminazione o a causa delle pessime condizioni del manto stradale». Infine viene segnalato che rimangono ancora critiche le situazioni di dissesto geologico presenti nella zona.