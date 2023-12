Torreorsina si prepara al Natale con un weekend pieno di eventi

Questo fine settimana Torreorsina risplenderà ancora. Sarà teatro di due eventi (sabato 16 e domenica 17 dicembre) realizzati nell’ambito del programma natalizio ViviTerni ‘Natale nei borghi’, in coprogettazione con il Comune di Terni e rivolti a persone di ogni fascia d’età. Dopo il successo riscosso dall’iniziativa ‘Torreorsina, il borgo dei presepi’, in esposizione fino al 14 gennaio, si respirerà il clima natalizio a partire dalle ore 15.30 di sabato 16 dicembre con lo spettacolo interattivo dedicato ai più piccoli ‘Grosso guaio al Polo Nord’ a cura della compagnia ‘Piccoli in…canti’. Il 17 dicembre dalle ore 21 lo scenario sarà tutto per il tradizionale concerto di Natale, grazie alla partecipazione dell’associazione ‘Chorus Inside Umbria’. Ogni anno torna puntuale il concerto natalizio ad opera della schola cantorum ‘Don Dante Brizzi’ di Arrone e del coro polifonico ‘Naharti’ della Valnerina Ternana. Quest’anno però c’è una novità: la compagine corale sarà accompagnata da una vera e propria orchestra formata dallo Spoleto Archi Ensemble e una nutrita sezione di fiati e percussioni messa insieme per l’occasione grazie all’impegno congiunto dei due direttori, rispettivamente Simone Benedetti e Sabrina Bacaro, impegnata anche nell’orchestra come flautista. Il programma prevede un excursus tra le melodie natalizie più celebri orchestrate dal maestro Marco Gatti. Il gran finale di questa mini-tournée natalizia avverrà proprio a Torreorsina: dopo le prime due esecuzioni, Spoleto 16 dicembre ore 21 e Arrone 17 dicembre ore 18.30, l’appuntamento sarà presso la chiesa di Sant’Antonio domenica alle 21.15. Alla direzione: Simone Benedetti. Entrambi gli eventi sono gratuiti, con ingresso limitato. Per prenotazioni contattare tramite Whatsapp il numero 349.279144.

