Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di lunedì nella zona fra Torreorsina e Collestatte (Terni), in via Madonna della Strada. Da quanto è stato possibile apprendere, la conducente di un’autovettura Fiat Panda ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi. Soccorsa dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118, è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi volti a determinare la dinamica del sinistro, gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, per la pulizia della carreggiata, gli addetti di Area Sicura.