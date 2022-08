Traffico di droga: 25enne albanese agli arresti domiciliari

Con il reato di traffico di stupefacenti in concorso con altre 4 persone – tra cui il marito, un cittadino albanese di 26 anni – la polizia di Città di Castello ha disposto gli arresti domiciliari per una 25enne albanese.

L’estradizione

I due coniugi, per sottrarsi al provvedimento, si erano dati alla fuga tornando nel loro paese di origine. Nei confronti del marito della donna era poi stato emesso un mandato d’arresto europeo in seguito al quale il 26enne era stato estradato lo scorso 28 luglio consentendo al servizio per la cooperazione internazionale di polizia di dare esecuzione all’arresto in carcere, misura emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Perugia.

L’arresto

Grazie alle informazioni acquisite dagli agenti, la 25enne è stata rintracciata giovedì mattina al porto di Ancona, dove è arrivata a bordo di una nave proveniente dall’Albania. Gli agenti del commissariato tifernate, coadiuvati dal personale della squadra Mobile della questura di Ancona, dopo aver individuato la donna e aver proceduto agli adempimenti di rito, l’hanno accompagnata nella sua residenza ad Umbertide per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei confronti della 25enne, gli agenti del commissariato hanno anche avviato la procedura finalizzata all’applicazione d’urgenza del braccialetto elettronico.