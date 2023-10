Ennesima tragedia sul lavoro in Umbria. C’è da registrare il decesso di un uomo albanese di 66 anni in via Bolsena, a Trevi, nel primo pomeriggio di mercoledì: ha perso la vita dopo essere rimasto sotto una motozappa per cause in fase di accertamento. L’intervento dei vigili del fuoco di Foligno è scattato alle 16.20, con loro gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine: purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Seguono aggiornamenti