Tragedia a Mykonos: cade dalla scogliera con l’auto, morta 18enne perugina

Articolo in aggiornamento

Una ragazza perugina di 18 anni è morta in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Grecia, a Mykonos. Il mezzo su cui viaggiava la comitiva, preso a noleggio sul posto, è precipitato da una scogliera sulla statale fra Agios Stefanos e Fanari, a quanto pare dopo essersi scontrato con un altro veicolo che viaggiava nella stessa direzione.

Inutili i soccorsi

I due veicoli sono caduti per diversi metri dallo strapiombo, in un punto in cui la scogliera è rocciosa. Purtroppo per la ragazza di Perugia non c’è stato nulla da fare. Feriti diversi degli altri occupanti. La notizia è arrivata in città nella mattinata. I parenti sono stati avvisati dalla Farnesina attraverso la Prefettura del capoluogo. Le indagini sono condotte dal dipartimento di polizia di Mykonos.