Tragedia nel pomeriggio di martedì 30 settembre sul monte Cucco. Poco prima delle ore 16 le squadre del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria sono state allertate per un incidente che ha coinvolto un deltaplanista 78enne, originario dell’Austria, precipitato nella Valle delle Orsare, un’area che il Sasu definisce «particolarmente impervia e caratterizzata da ripide pareti rocciose».

L’intervento è stato «immediato ma complesso. L’elisoccorso Nibbio 01 ha sbarcato con verricello i sanitari e i tecnici del Sasu sul luogo dell’incidente, effettuando successivamente due rotazioni per portare ulteriori squadre a supporto delle operazioni». Nonostante la tempestività, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del deltaplanista.

Dopo le autorizzazioni delle autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata in un’area più accessibile e successivamente recuperata con verricello dall’elisoccorso per il trasferimento a valle. «Sul posto – conclude la nota del Soccorso alpino umbro – erano presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni».

