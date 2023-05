Tragedia sulla Perugia-Bettolle: tre giovani morti nella notte. Un quarto in rianimazione

LE FOTO

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento

A perdere la vita sono stati un ragazzo, 28enne originario dell’Ecuador, al volante dell’autovettura, e due ragazze. La persona ferita e che versa in condizioni molto gravi all’ospedale di Perugia, è un’altra giovane.

Drammatico incidente stradale alle prime ore di domenica – intorno alle 3.40 – lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all’altezza di Torricella (chiloemtro 35+350), nel territorio comunale di Magione (Perugia). Il bilancio è pesantissimo: tre giovani hanno perso la vita. Sul posto si sono portati gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine – polizia Stradale e carabinieri – per le necessarie operazioni. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Perugia, a bordo dell’unica auto coinvolta viaggiavano quattro persone: «La vettura – riferisce il 115 – è sbandata ed è uscita fuori strada, ribaltandosi in un campo. Dei quattro occupanti, tre sono deceduti ed uno è in gravi condizioni». Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia e ricoverato con riserva di prognosi nel reparto di rianimazione. Il veicolo – riferisce Anas – viaggiava in direzione Perugia e il ramo di uscita dello svincolo di Torricella è rimasto temporaneamente chiuso per consentire soccorsi e rilievi.