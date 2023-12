Tragico incidente di caccia: muore 57enne di Amelia

Tragico incidente di caccia nel primo pomeriggio di domenica ad Amelia, nei boschi di Macchie. Un uomo di 57 anni – F.M. le sue iniziali – residente nella zona di Foce di Amelia, ha perso la vita dopo essere stato ferito durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo sarebbe stato colpito al polpaccio, di rimbalzo, da un proiettile partito dal fucile di un compagno di battuta. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso, e fra le ipotesi c’è anche quella di un malore che potrebbe averlo colpito dopo il grave trauma. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando stazione di Amelia e dei colleghi forestali Amerini, con il coordinamento della procura della Repubblica di Terni. In seguito all’accaduto, il sindaco di Amelia Laura Pernazza ha espresso cordoglio e vicinanza a nome della comunità

