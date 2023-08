LE FOTO

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 15 agosto in località Macchie, a Castiglione del Lago (Perugia). Un’autovettura è precipitata da un ponte che sovrasta un corso d’acqua: il bilancio – riferito dai vigili del fuoco di Castiglione del Lago e di Perugia che hanno recuperato il veicolo con l’ausilio dell’autogru – è di una persona rimasta ferita in maniera lieve. Sul posto anche 118 e forze dell’ordine per i rilievi di rito.